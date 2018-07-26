Пашинян заверил, что Армения не хочет в НАТО

У Армении нет никакого желания вступать в Североатлантический Альянс. Об этом глава правительства республики Никол Пашинян рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Он уточнил, что Ереван уже присоединился к Организации договора о коллективной безопасности и хочет сделать более продуктивным своё участие в ОДКБ.

В то же время, по словам Пашиняна, это не исключает определённую степень взаимодействия с НАТО. Как отметил премьер, Армения уже довольно давно участвует в совместных программах с альянсом и будет это делать в дальнейшем.

Пашинян также прокомментировал свой визит на саммит НАТО в середине июля. Премьер Армении уточнил, что сам саммит не посещал, а принимал участие во встрече стран, которые задействованы в операции «Решительная поддержка» по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, отмечает Газета.ру .