Четверг
26 июля
USD 63.08
EUR 73.75
Горячие новости

Пашинян заверил, что Армения не хочет в НАТО

26 Июля 2018 в 13:48
Пашинян заверил, что Армения не хочет в НАТО

У Армении нет никакого желания вступать в Североатлантический Альянс. Об этом глава правительства республики Никол Пашинян рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Он уточнил, что Ереван уже присоединился к Организации договора о коллективной безопасности и хочет сделать более продуктивным своё участие в ОДКБ.

В то же время, по словам Пашиняна, это не исключает определённую степень взаимодействия с НАТО. Как отметил премьер, Армения уже довольно давно участвует в совместных программах с альянсом и будет это делать в дальнейшем.

Пашинян также прокомментировал свой визит на саммит НАТО в середине июля. Премьер Армении уточнил, что сам саммит не посещал, а принимал участие во встрече стран, которые задействованы в операции «Решительная поддержка» по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, отмечает Газета.ру.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.