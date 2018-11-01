Пашинян отправился в Нагорный Карабах

Действующий глава правительства Армении Никол Пашинян отправился в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, передает «Интерфакс».

В Степанакерте состоялась встреча Пашиняна и главы НКР Бако Саакяна. Другие подробности не приводятся.

Ранее НСН сообщала, что национальное собрание Республики Нагорный Карабах (Арцах) избрало президентом действующего президента Бако Саакяна. 28 из 32 депутатов, участвовавших в голосовании, проголосовало за него. Другой кандидат, бывший мэр Степанакерта и глава фракции «Движение-88» Эдуард Агабекян получил 4 голоса. Бако Саакян является президентом с 2007 года.