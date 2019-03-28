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Пашинян и Алиев встретятся в Вене

28 Марта 2019 в 00:55
Пашинян и Алиев встретятся в Вене

Премьер Армении Никол Пашинян 28-29 марта посетит с рабочим визитом Австрию, где намечена его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает «Синьхуа»

Встреча лидеров двух конфликтующих государств состоится по инициативе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее Национальное собрание Республики Нагорный Карабах (Арцах) избрало президентом действующего президента Бако Саакяна. 28 из 32 депутатов, участвовавших в голосовании, проголосовало за него.

Другой кандидат, бывший мэр Степанакерта и глава фракции «Движение-88» Эдуард Агабекян получил 4 голоса.
Бако Саакян является президентом с 2007 года.

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