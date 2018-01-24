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ПАСЕ впервые выбрала женщину комиссаром по правам человека

24 Января 2018 в 20:20
ПАСЕ впервые выбрала женщину комиссаром по правам человека

Новым комиссаром по правам человека Совета Европы стала бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович, сообщает РИА «Новости».

Должность комиссар Совета Европы по правам человека была введена в 1999 году. Претендент на эту должность избирается Ассамблеей. Срок полномочий - шесть лет. Ранее должность занимали испанец Альваро Хиль-Роблес, швед Томас Хаммарберг и латвиец Нилс Муйжниекс.

К своим обязанностям Миятович приступит с 1 апреля этого года.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — один из двух главных уставных органов Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ — старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества, — он основан 5 мая 1949 года.

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