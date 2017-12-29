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Партия «Народ против коррупции» выдвинет Ирину Волынец на президентские выборы

29 Декабря 2017 в 13:26
Партия «Народ против коррупции» выдвинет Ирину Волынец на президентские выборы

Председателя Национального родительского комитета Ирину Волынец выдвинут в качестве кандидата на выборы президента РФ от партии «Народ против коррупции». Съезд, на котором это произойдёт, состоится в субботу, 30 декабря. Об этом НСН рассказала сама Ирина Волынец.

Напомним, документы в ЦИК для выдвижения уже направили действующий президент РФ Владимир Путин, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон. Первым официально зарегистрированным претендентом на пост главы страны стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. 

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