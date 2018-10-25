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Пародиста Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище

25 Октября 2018 в 00:04
Пародиста Юрия Григорьева похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с заслуженным артистом России, известным пародистом Юрием Григорьевым, скончавшися на 82-м году жизни, состоится сегодня в 11:00 в Центральном Доме работников искусств на Пушечной 9/6, стр. 1. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Юрий Григорьев родился 2 апреля 1937 года в Баку и там же в художественной самодеятельности начинал артистическую деятельность как конферансье и звукоимитатор. Был дружен с Муслимом Магомаевым.

С 1976 года служил конферансье в Москонцерте. С 1996 года Григорьев был режиссером и ведущим программы «Ах! Анекдот, анекдот…» с участием популярных эстрадных артистов.

Как сообщают СМИ, Юрий Григорьев в последние годы жизни страдал болезнью Альцгеймера.

Как ранее сообщала НСН, Благодаря уникальной способности копировать разнообразные звуки, Юрий Григорьев получил прозвище «Человек-радиоприемник».

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