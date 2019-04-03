Парламентарии поддержали законопроект о продлении Brexit

Члены Палаты общин поддержали законопроект Иветты Купер и Оливера Летвина, продлевающий срок реализации Brexit, с перевесом в один голос, передает «Интерфакс».

Законопроект, автором которого также выступает Купер, призванный исключить возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем, также прошел голосование.

Если второй законопроект будет одобрен, вариант выхода Великобритании из Европейского Союза без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия Евросоюза на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.

Ожидалось, что Великобритания покинет Европейский союз 29 марта 2019 года. Однако, в результате жестких разногласий между позициями всех партий в Парламенте, а также в Правительстве Великобритании, дата выхода была поправкой к закону перенесена на 12 апреля или на 22 мая 2019 года. 29 марта Палата общин в третий раз отклонила проект соглашения по выходу из Евросоюза, вынесенный на обсуждение правительством Терезы Мэй, таким образом, ввергнув страну в затяжной политический кризис.

На настоящий момент, если не произойдет никаких экстренных законодательных или политических изменений, то Великобритания должна будет выйти из состава ЕС 12 апреля 2019 года — даты официального окончания действия статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей порядок выхода страны-члена.