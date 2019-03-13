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Парламент выступил против Brexit без сделки при любых условиях

13 Марта 2019 в 22:31
Парламент выступил против Brexit без сделки при любых условиях

Британские парламентарии выступили против Brexit без сделки при любых обстоятельствах, соответствующую поправку к заявлению о Brexit без сделки приняла палата общин британского парламента. За поправку проголосовали 312 депутатов, против 308.

Великобритания на данный момент должна покинуть Европейский Союз 29 марта 2019 года. В четверг депутаты планируют проголосовать по вопросу о переносе даты Brexit на более поздний срок, передает ТАСС.

Брекзит - процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании. Британия и Европейский Союз до конца октября 2018 года должны были решить проблему границы с Ирландией, однако вопрос остаётся открытым. 

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