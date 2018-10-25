Парламент Северной Осетии решил закрыть «вредный» завод

В понедельник во Владикавказе прошел митинг с требованием закрыть завод. Протестующие потребовали перенести опасное производство на Урал. Возгорание на «Электроцинке» возникло в ночь на 21 октября, площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. м, кроме того, произошло обрушение на площади 500 кв. м.
Ранее НСН рассказала о росте младенческой смертности, который в результате ухудшения экологического состояния обозначился в 9 регионах в период с января по июль текущего года. Такие данные приводятся в отчёте аудитора Счётной палаты Михаила Меня, анализировавшего эффективность расходования средств бюджета.
Как утверждают специалисты, местным властям необходимо проявлять большее внимание вопросам экологии, "озаботиться, чем дышат и что едят будущие мамы".