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Парламент Северной Осетии решил закрыть «вредный» завод

25 Октября 2018 в 18:32
Парламент Северной Осетии решил закрыть «вредный» завод
Депутаты парламента Северной Осетии единогласно, после пяти часового обсуждения, проголосовали за закрытие крупнейшего в республике завода «Электроцинк», находящегося во Владикавказе. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе парламента.

В понедельник во Владикавказе прошел митинг с требованием закрыть завод. Протестующие потребовали перенести опасное производство на Урал. Возгорание на «Электроцинке» возникло в ночь на 21 октября, площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. м, кроме того, произошло обрушение на площади 500 кв. м. 

Ранее НСН рассказала о росте младенческой смертности, который в результате ухудшения экологического состояния обозначился в 9 регионах в период с января по июль текущего года. Такие данные приводятся в отчёте аудитора Счётной палаты Михаила Меня, анализировавшего эффективность расходования средств бюджета. 

Как утверждают специалисты, местным властям необходимо проявлять большее внимание вопросам экологии, "озаботиться, чем дышат и что едят будущие мамы". 



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