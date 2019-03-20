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Парламент Казахстана одобрил предложение о переименовании Астаны

20 Марта 2019 в 13:40
Парламент Казахстана одобрил предложение о переименовании Астаны

Депутаты парламента Казахстана одобрили переименование столицы республики Астаны в Нурсултан, в честь первого президента. Поправки в конституцию были приняты в двух чтениях, сообщает РИА Новости.

Спикер нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин по итогам голосования сообщил, что решение о переименовании столицы имеет историческую значимость.

Ранее сообщалось, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул предложение изменить название столицы в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он уточнил, что  увековечить имя великого современника необходимо.
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