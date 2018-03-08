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Парковка в Москве до понедельника стала бесплатной

8 Марта 2018 в 00:43
Парковка в Москве до понедельника стала бесплатной

В связи с большими выходными, связанными с Международным женским днем, с 8 по 11 марта стоянка в зоне платных парковок на улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, сообщает «Интерфакс». 

Плоскостные парковки со шлагбаумами в эти дни будут работать по действующим тарифам.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» обращают внимание на необходимость соблюдения правил дорожного движения и парковки.

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