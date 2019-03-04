Парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной

8 и 9 марта в честь Международного женского дня парковка в российской столице будет бесплатной. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу Московского паркинга.

При этом власти столицы попросили автомобилистов быть внимательными и оставлять свои машины только в разрешенных местах. Неправильно припаркованные авто создают неудобства пешеходам и другим автомобилям, а также может стать причиной ДТП.

Между тем, эксперты отмечают, что бесплатная парковка 8 и 9 марта не повлияет на загруженность дорог, поскольку в дни праздников интенсивность движения в столице, как правило, снижается. Это обусловлено тем, что многие москвичи предпочитают проводить это время за городом.

Ранее НСН сообщала, что депутаты от фракции ЛДПР представили законопроект, предполагающий введение штрафов за незаконную эвакуацию машин. Документ устанавливает денежное взыскание за задержание и эвакуацию автомобиля без составления протокола, полагающегося в таких случаях, пишет Ura.ru.

Авторы инициативы подчёркивают, что отсутствие административной ответственности за такие действия приводит к злоупотреблению эвакуаторщиков. Депутаты настаивают на том, что штрафовать за нарушения нужно как должностных лиц, так и исполнителей. Сумма штрафа, по их мнению, должна составить до 50 тысяч рублей.