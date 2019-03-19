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Парк «Зарядье» получил приз крупнейшей градостроительной выставки мира

19 Марта 2019 в 15:39
Парк «Зарядье» получил приз крупнейшей градостроительной выставки мира

Парк «Зарядье» в 2019 году получил приз крупнейшей градостроительной выставки мира MIPIM. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В «Зарядье» международные эксперты оценили новый концертный зал, отметили смелость градостроительного решения, уникальность архитектурных форм и профессионализм команды специалистов.

По словам заммэра, через несколько лет Москва намерена выставить на соискание авторитетной международной архитектурной премии MIPIM Awards дома и кварталы, созданные по программе реновации. Он отметил, что в ближайшие годы качество жилья, спроектированного и построенного для этой программы, будет значительно лучше, и тогда проект можно будет выдвигать на соискание премии.

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