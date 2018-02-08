Парк «Зарядье» получил престижную архитектурную премию

Московский парк «Зарядье» удостоен премии международного издания об архитектуре и дизайне ArchDaily. Он победил в номинации «Общественные здания».

Отмечается, что конкуренцию ему составили четыре проекта зарубежных архитекторов. Два из них представили датчане — городскую площадь в центре Копенгагена и игровой парк для детей на крыше необычной парковки для автомобилей. Также претендовал на победу «Небесный сад» в Сеуле — озеленённый бульвар, расположенный прямо над проезжей частью.

Добавим, что победителей определили читатели издания, голосовавшие на сайте за понравившиеся проекты. Финалистов отбирали около ста тысяч человек.

Напомним, что парк «Зарядье» — первый столичный крупный парк, расположенный в пределах Бульварного кольца Москвы. Это новое пространство быстро стало популярным местом отдыха москвичей и гостей города.