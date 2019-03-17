Парк «Крымская весна» заложили в Симферополе

В Симферополе заложили парк «Крымская весна» в честь пятилетней годовщины присоединения полуострова к России. Торжественная церемония состоялась сегодня, 17 марта.

На месте будущего парка было посажены первые деревья, а также заложена капсула памяти. В послание вошли обращения и пожелания будущему поколению от участников мероприятия. Капсулу должны будут вскрыть через 25 лет.

Торжественное мероприятие посетил, в том числе, инициатор акции депутат Госдумы России Руслан Бальбек:

«Следуя доброй крымско-татарской традиции, на месте будущего парка собрались местные жители, активисты и представители власти. Всего высажено более 165 деревьев», - сообщил депутат.

Одно из деревьев посадил муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев со своим сыном и внуком.