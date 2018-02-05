Парк Горького ищет дизайнера для крупного проекта

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продает и закупает Москва. Предложения для поставщиков Москвы.

Парк им. Горького объявил закупку на услуги по разработке дизайн-концепции, оформления и печати книги. Начальная стоимость контракта 5,1 млн рублей. Заявки принимаются до 14 февраля.

Документация

Московский музей современного искусства ищет поставщика, который обеспечит вывоз экспонатов с выставки Александра Косолапова «Ленин и Кока-Кола». Начальная стоимость контракта 2,3 млн рублей. Заявки принимаются до 12 февраля.

Документация

ГБУ «"Жилищник района Зюзино» ищет поставщика инструментов, в том числе лобзиков, дрелей и шуруповертов. Начальная стоимость контракта 815 тыс. рублей. Подача заявок проводится до 12 февраля.

Документация

Более подробную информацию о конкурентных процедурах можно найти на Портале поставщиков Москвы и в Единой информационной системе.