Среда
31 октября
USD 65.77
EUR 74.79
Горячие новости

Парк 850-летия Москвы открыли после комплексного благоустройства

31 Октября 2018 в 14:46
Парк 850-летия Москвы открыли после комплексного благоустройства

Сергей Собянин открыл после благоустройства парк 850-летия Москвы. Мэр Москвы также поговорил с жителями близлежащих домов. По его словам, парк имеет спортивную направленность. В нем можно будет играть футболом, волейболом, баскетболом, заниматься биатлоном и греблей. В парке также оборудована лыжероллерная трасса. По словам Собянина, этот парк уникален, он один из самых больших в Москве.

Парк благоустроен в рамках программы «Мой район». Согласно пожеланиям горожан, в перспективе парк 850-летия Москвы будет расширен до района Капотня.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.