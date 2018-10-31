Парк 850-летия Москвы открыли после комплексного благоустройства

Сергей Собянин открыл после благоустройства парк 850-летия Москвы. Мэр Москвы также поговорил с жителями близлежащих домов. По его словам, парк имеет спортивную направленность. В нем можно будет играть футболом, волейболом, баскетболом, заниматься биатлоном и греблей. В парке также оборудована лыжероллерная трасса. По словам Собянина, этот парк уникален, он один из самых больших в Москве.

Парк благоустроен в рамках программы «Мой район». Согласно пожеланиям горожан, в перспективе парк 850-летия Москвы будет расширен до района Капотня.