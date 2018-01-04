Париж разрешил курдам судить француженок-террористок в Сирии

Гражданки Франции, примкнувшие к запрещенной террористической организации ИГ, могут быть осуждены прямо в Сирии курдскими органами самоуправления. Такую санкцию выдал Париж.

Представитель французского правительства Бенжамен Гриво подчеркнул, что судебный процесс должен быть справедливым и гарантировать обвиняемым право на защиту.

«Если у курдской стороны в Сирии имеются судебные институты, которые в состоянии обеспечить справедливый процесс и гарантировать права обвиняемых на защиту, их (гражданок Франции) будут судить прямо там», — сказал Гриво.



Ранее курдские ополченцы в Сирии арестовали 33-летнюю Эмили Кёниг. Гражданка Франции обвиняется в вербовки боевиков для ИГ. Ее включили в списки самых разыскиваемых террористов ООН и США. По данным СМИ, Кёниг, принявшая имя Умму Тавваб (Ummu Tawwab), завербовала не меньше 200 французов.

Кёниг сейчас находится под стражей в курдском лагере. Мать террористки утверждает, что ее пытают и допрашивают.