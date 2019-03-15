Паралимпийский комитет России официально восстановлен в правах

15 марта вступило в силу решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР). В ближайшие три года данное решение будет носить условный характер, что не сможет помешать российским паралимпийцам выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании данных из доклада Ричарда Макларена.

В октябре прошлого года сообщалось, что одним из условий восстановления международного статуса организации является компенсация затрат на расследование «допингового дела». С таким заявлением выступил глава российского Паралимпийского комитета Владимир Лукин. На Играх в Пхёнчхане, которые прошли с 9 по 18 марта минувшего года, российские паралимпийцы выступали в статусе нейтральных спортсменов. Несмотря на это, им удалось 24 медали, среди которых восемь наград высшего достоинства, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. В итоге они заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете.

Годом ранее ни один паралимпиец не согласился нести нейтральный флаг на церемонии открытия зимней Паралимпиады в Пхенчхане. «Российские спортсмены привыкли выступать под своим флагом», - цитировал первого вице-президента ПКР Павла Рожкова сайт argumenti.ru.