Суббота
10 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Паралимпийские игры-2018 открылись в южнокорейском Пхенчхане

9 Марта 2018 в 16:29
Паралимпийские игры-2018 открылись в южнокорейском Пхенчхане

В Южной Корее стартовали зимние Паралимпийские игры-2018. Церемония открытия Игр прошла 9 марта в Пхенчхане.

«XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане объявляю открытыми», — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, что Южная Корея впервые принимает Паралимпиаду. В течение 10 дней в Пхенчхане будут разыграны 80 комплектов медалей в шести видах спорта – лыжных гонках, следж-хоккее, горнолыжном спорте, сноуборде, биатлоне и керлинге на колясках.

Ранее сообщалось, что в Пхенчхан для участия в Играх прибыла российская паралимпийская сборная. К Играм-2018 были допущены 30 атлетов из России, которые выступят под нейтральным флагом МОК, пишет Газета.ру

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.