Паралимпийские игры-2018 открылись в южнокорейском Пхенчхане

В Южной Корее стартовали зимние Паралимпийские игры-2018. Церемония открытия Игр прошла 9 марта в Пхенчхане.

«XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане объявляю открытыми», — заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, что Южная Корея впервые принимает Паралимпиаду. В течение 10 дней в Пхенчхане будут разыграны 80 комплектов медалей в шести видах спорта – лыжных гонках, следж-хоккее, горнолыжном спорте, сноуборде, биатлоне и керлинге на колясках.

Ранее сообщалось, что в Пхенчхан для участия в Играх прибыла российская паралимпийская сборная. К Играм-2018 были допущены 30 атлетов из России, которые выступят под нейтральным флагом МОК, пишет Газета.ру