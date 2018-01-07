Папа Римский официально разрешил кормление грудью в Сикстинской капелле

Мадонна с младенцем. Леонардо да Винчи

Папа Римский Франциск разрешил кормить младенцев грудью в Сикстинской капелле. Об этом он заявил во время проповеди, предшествовавшей массовому обряду крещения.

Как сообщает Газета.ру, во время двухчасовой церемонии понтифик крестил 16 мальчиков и 18 девочек, включая две пары близнецов.

«Если они устроят тут концерт, если им будет некомфортно или слишком жарко, или они будут голодны… покормите их грудью, потому что это тоже язык любви», – сказал Франциск, обещаясь к матерям.

В большинстве стран Европы толерантно относятся к процессу грудного вскармливания в общественных местах, но только это делается по необходимости, а не демонстративно. В США вопрос решается индивидуально в каждом отдельном штате. К примеру, в Питтсбурге (штат Пенсильвания), по улицам ездит специальный фургон, в котором мама может не только покормить ребенка грудью, но и переодеть или перепеленать.