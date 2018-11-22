Панин рассказал, как чуть не стал бандитом

Актер и режиссер на пресс-конференции НСН раскрыл несколько секретов своего будущего фильма.

В пресс-центре «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция, посвященная съемкам дебютного фильма Алексея Панина «Я вернулся». Сюжет картины будет повествовать о воре, который перевоспитывается после случайного знакомства с маленькой девочкой. Съёмки фильма проходят в Саратове.

Актер и режиссер Алексей Панин в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что жанр будущего фильма можно назвать криминальной драмой.

«Я с 18 лет жил в бандитской сфере. Все в стране хотели стать не академиками, а бандитами. Я походил с барсеткой, относил кому-то деньги, и я очень рад, что не закончил жизнь в тюрьме, как большинство моих знакомых, а начал сниматься в кино. Бандит бы из меня получился хреновый. Надеюсь, актер получше», - рассмеялся он.

Панин уточнил, что бюджет картины был очень скромный.

«Хорошая операторская работа поможет загладить мои актерские и режиссерские косяки. Есть чем прикрыть свою задницу. Мы планируем сделать выход картины к маю. Когда кино начнет зарабатывать и выйдет в прокат, не знаю. Я ничего в этом не понимаю, этим будут заниматься продюсеры. Мы снимали по супер скромному бюджету. Можно сказать, что наш фильм сняли за 5 миллионов чего-то, не будем уточнять чего. Мы не могли себе позволить взрывать автопарк машин, мы пытались как-то по-другому самовыражаться. Попробуем не опозориться», - заключил он.

Ранее Панин в ходе пресс-конференции упрекнул Путина за то, что в Саратове много разрушенных старых домов.