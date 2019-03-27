Панин признался, что делает «уколы красоты»

Скандально известный актер заявил, что решил резко изменить свою жизнь. Он сообщил, что чтобы в последнее время начал делать «уколы красоты», сообщает Ura.ru. Актер уточнил, что такое решение он принял из-за своей профессии, которая обязывает его «торговать лицом».

Кроме того, Алексей Панин сообщил, что начал жить заново. Для этого он прекратил употреблять спиртные напитки, а также начал посещать спортзал и косметолога. Актер пояснил, что все его ошибки остались в прошлом.

Незадолго до этого, Панин сообщил, что переезжает в США на постоянное место жительства. В своем инстаграме он опубликовал фото американской визы, которая выдается артистам.

Ранее актер и режиссер Алексей Панин рассказал на пресс-конференции НСН о съемках собственного фильма. Он сообщил, что ради этого ему пришлось бросить пить и курить.