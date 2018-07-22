Памятник жертвам Брейвика открыли в Осло в годовщину трагедии

В Осло почтили память подростков, погибших в результате теракта, устроенного Андерсом Брейвиком семь лет назад. В правительственном квартале Осло на площади Юхана Нюгордсволда был открыт монумент с именами всех погибших.

Памятник представляет собой прозрачную стену, на которую нанесены имена жертв теракта и возраст. Примыкающая к стене горизонтальная поверхность усыпана осколками стекла, которые символизируют последствия взорвавшейся бомбы.



Премьер-министр страны Эрна Сульберг назвала устроенный Брейвиком теракт «атакой на норвежскую демократию и открытость». Она добавила, что 22 июля навсегда останется траурным днем в истории страны.

22 июля 2011 года в центре Осло сработало мощное взрывное устройство, заложенное Андерсом Брейвиком. Погибли 8 человек, сотни пострадали. В тот же день вооруженный винтовкой террорист отправился на остров Утойа и открыл огонь по подросткам, которые прибыли на слет молодежного крыла социал-демократической партии. Погибли 69 человек, еще 66 были ранены. Брейвика приговорили к 21 году тюрьмы, пишет ТАСС.