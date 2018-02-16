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Памятник советским летчикам будет установлен в США

16 Февраля 2018 в 23:35

Памятник советским пилотам, проходившим обучение пилотированию и перегонявшим гидросамолеты «Catalina», будет установлен в городе Элизабет-Сити до конца осени, сообщил журналистам в пятницу и. о. мэра Рик Кинг.

По словам Кинга, в данный момент США и Россия согласовывают детали передачи и установки монумента.

Кинг рассказал, что бронзовая скульптурная композиция представляет собой гидросамолет, на котором стоят три летчика - советский, канадский и американский, передает ТАСС.

США поставляли Советском Союзу так называемые летающие лодки по ленд-лизу. Из архивных документов следует, что первые поставки гидросамолётов начались летом 1944 года. Для нужд Северного флота самолёты перегонялись через Атлантический океан с промежуточными посадками в странах союзников. 

Одна из «летающих лодок», которую наши лётчики должны были перегнать в СССР, разбилась в январе 1945 года при взлёте и упала в реку Пасквотанк. Экипаж самолёта, состоящий из советских офицеров, погиб. Причину катастрофы выяснить тогда не удалось. Всего за время таких перегонов погибло 11 лётчиков. 


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