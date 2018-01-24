Память жертв Холокоста почтут в Европарламенте 24 января

В Европарламенте 24 января пройдёт памятное мероприятие «День памяти Холокоста». В нём примут участие председатель ЕП Антонио Таяни, спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн, глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор, а также дипломаты, депутаты главные раввины стран ЕС, узники концлагерей и другие.

Мероприятие под личный контроль взял председатель Европарламента. Организаторы хотят почтить память всех погибших и предотвратить распространение неонацизма, чтобы не допустить повторения подобной трагедии.

Стоит отметить, организатором памятного мероприятия выступил Европейский еврейский конгресс, который объединяет работу свыше 40 национальных еврейских общин в Европе.