Среда
24 января
USD 56.41
EUR 69.07
Горячие новости

Память жертв Холокоста почтут в Европарламенте 24 января

24 Января 2018 в 11:42
Память жертв Холокоста почтут в Европарламенте 24 января

В Европарламенте 24 января пройдёт памятное мероприятие «День памяти Холокоста». В нём примут участие председатель ЕП Антонио Таяни, спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн, глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор, а также дипломаты, депутаты главные раввины стран ЕС, узники концлагерей и другие.

Мероприятие под личный контроль взял председатель Европарламента. Организаторы хотят почтить память всех погибших и предотвратить распространение неонацизма, чтобы не допустить повторения подобной трагедии.

Стоит отметить,  организатором памятного мероприятия выступил Европейский еврейский конгресс, который объединяет работу свыше 40 национальных еврейских общин в Европе.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.