Память летчика Филипова почтили в Краснодаре

В Краснодаре почтили память летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии. Траурная церемония состоялась в у центрального входа в Краснодарское высшее военное авиационное училище, которое он окончил, сообщает РИА Новости.

Майор ВКС России погиб 3 февраля. Боевики подбили его штурмовик Су-25 из ПЗРК во время облета зоны деэскалации «Идлиб». Пилот сумел катапультироваться, однако приземлился в районе, контролируемым группировкой Джебхат ан-Нусра (запрещённой в России). В неравном бою с террористами он подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Майору Роману Филипову присвоено звание Героя России посмертно. Похороны лётчика с отданием воинских почестей состоятся 8 февраля на его родине в Воронеже.