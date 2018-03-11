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Памфилова пожаловалась на матерящегося Жириновского в прокуратуру

11 Марта 2018 в 10:24
Памфилова пожаловалась на матерящегося Жириновского в прокуратуру

На кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского подали жалобу в прокуратуру. Поводом стала его нецензурная брань во время теледебатов, сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

«Да, один из кандидатов себе это безобразие позволил — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали — соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру», — сказала Памфилова в эфире телеканала НТВ.

Глава ЦИК добавила, что входить за поведением кандидатов, только за тем, чтобы их никто не обижал.

Ранее во время дебатов на телеканале «Россия-1» Владимир Жириновский вступил в перепалку с Ксенией Собчак. Кандидат от ЛДПР нецензурно обругал оппонентку, она в ответ выплеснула на него стакан воды.

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