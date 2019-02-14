Палата общин не поддержала предложение Мэй по Brexit

Палата общин парламента Великобритании проголосовала «против» предложения правительства по реализации Brexit, которое было представлено премьер-министром Терезой Мэй.

Инициативу, которая, в частности, содержит отсылки к текущим переговорам по Северной Ирландии между Великобританией и Евросоюзом, поддержали 258 депутатов. Против высказались 303.

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьер-министра Великобритании признать, что выбранная ею стратегия Brexit провалилась.

Аналитики считают, что результаты голосования усложнят переговоры Великобритании с Европейским союзом, сообщает «Синьхуа».

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Европейском Союзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.

Ранее британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. Теперь шансов на спокойный выход Великобритании из Евросоюза 29 марта 2019 года почти не остается.

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН заявил, что Лондон рискует потерять статус финансового центра из-за выхода из Европейского Союза.