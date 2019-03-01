Пакистан согласен на посредничество России

Исламабад согласился с инициативой Москвы, которая предложила взять роль посредника в снижении напряженности между Пакистаном и Индией. Об этом, как передает RT, заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, сообщат местные СМИ.
Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москва готова предоставить площадку для проведения переговоров между Пакистаном и Индией, если стороны выразят такое желание.
Причиной обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом стало нападение смертника на индийских военных в северном индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля. В результате самоподрыва боевика погибли 45 человек. Ответственность за террористическую вылазку взяла на себя одна из пакистанских группировок.
На это неделе Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. После этого ВВС Пакистана атаковали военные объекты на индийской приграничной территории. Стороны также утверждают, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.
Из-за противостояния Пакистана и Индии изменены маршруты 33 рейсов пяти российских авиакомпаний. Отменяют рейсы и авиакомпании соседних с Россией стран. В частности, как отмечает Ura.ru, около 40 граждан России не смогли вылететь из международного аэропорта Дели рейсом казахстанской авиакомпании Air Astana.