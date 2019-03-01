Пакистан согласен на посредничество России

Исламабад согласился с инициативой Москвы, которая предложила взять роль посредника в снижении напряженности между Пакистаном и Индией. Об этом, как передает RT , заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, сообщат местные СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москва готова предоставить площадку для проведения переговоров между Пакистаном и Индией, если стороны выразят такое желание.

Причиной обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом стало нападение смертника на индийских военных в северном индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля. В результате самоподрыва боевика погибли 45 человек. Ответственность за террористическую вылазку взяла на себя одна из пакистанских группировок.

На это неделе Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. После этого ВВС Пакистана атаковали военные объекты на индийской приграничной территории. Стороны также утверждают, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Из-за противостояния Пакистана и Индии изменены маршруты 33 рейсов пяти российских авиакомпаний. Отменяют рейсы и авиакомпании соседних с Россией стран. В частности, как отмечает Ura.ru , около 40 граждан России не смогли вылететь из международного аэропорта Дели рейсом казахстанской авиакомпании Air Astana.