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Пакет акций компании-производителя лифтов выставлен на торги в Москве

5 Декабря 2018 в 14:21
Пакет акций компании-производителя лифтов выставлен на торги в Москве

На торги в Москве выставлен миноритарный пакет акций ОАО «МОС ОТИС», которое занимается производством лифтов и лифтового оборудования. Стоит отметить, что стартовые условия по торгам, по сравнению с заявочной компанией, снизились на 48%. Сейчас лот стоит 499 миллионов рублей, актив находится в собственности города Москвы.

Сейчас на торги выставлены 25,49% акций компании, сейчас в активах предприятий числятся десять зданий. Их общая площадь составляет 14,3 тысяч квадратных метров, которые расположены на улице Кирпичная, дом 21, корпусы 1-4 и 6-10 (район Соколиная гора). Также производитель лифтов и соответствующего оборудования является владельцем здания в Зеленограде. Часть помещений в них сдаётся в аренду. «МОС ОТИС» ещё принадлежат свыше 500 машин, оргтехника и другой инвентарь.

Большей частью акций компании обладает «ОТИС Инвестментс, Л.Л.К». При этом 71% уставного капитала принадлежит дочернему отделению компании – ООО «НК Групп».

Чтобы принять участие в аукционе, нужно направить заявку до 23 января. Торги будут проходить 31 января. Торги были объявлены Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

Напомним, производственные мощности ОАО «МОС ОТИС» расположены в Европе, Азии и Америке.

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