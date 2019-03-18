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Паэлью предложат оценить ЮНЕСКО

18 Марта 2019 в 23:47
Паэлью предложат оценить ЮНЕСКО

Власти испанской Валенсии планируют подать заявку на включение паэльи в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, передает ТАСС.

Паэлья объединяет в себе традиции гостеприимства, завоевывает место в международном календаре. Так, 20 сентября отмечается Международный день паэльи, пишет издание.

Паэлья — национальное испанское (валенсийское) блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла. Кроме этого в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица. Название происходит от латинского слова «patella» — «сковорода». Популярность этого блюда в настоящее время обусловлена множеством вариаций в ингредиентах, адаптированных к различным регионам испанской кухни.

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