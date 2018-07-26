Озвучена зарплата Черчесова в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов по новому контракту будет получать три миллиона евро в год. Также контракт предусматривает и бонусы.

Сегодня исполком Российского футбольного союза подводит итоги выступления национальной команды на чемпионате мира-2018. В целом, результаты был названы удовлетворительными. Команда впервые вышла в ¼ финала, где по пенальти уступила сборной Хорватии.

Контракт с Черчесовм заключен по схеме «2+2», но ясности, повезет ли наставник команду на чемпионат мира в Катаре, пока нет, пишет «Русская планета».