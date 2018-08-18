Озвучена стоимость поездки кубанских казаков на свадьбу в Австрию

Поездка Кубанского казачьего хора в Вену на свадьбу министра иностранных дел Австрии обойдется российскому бюджету в 1,8 млн рублей. Это следует из заявки на портале госзакупок.

Так, артисты будут находиться на гастролях в период с 17 по 19 августа. Из заявки на портале госзакупок следует, что 17 музыкантов ансамбля отправились в Вену через Стамбул. Артисты в Вене будут размещаться в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark, который находится в 9 км от ресторана, в котором, предположительно, и состоится свадьба. Для казаков забронированы семь номеров по 63 тысячи рублей за две ночи. Остальные номера дороже – по 90 тысяч рублей за две ночи.

Вместе с артистами на свадьбе главы МИД Австрии будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Он едет на мероприятие в качестве гостя. Приглашение глава государства получил еще 5 июня во время своего официального визита в Австрию, пишут Газета.ру