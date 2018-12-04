Озвучена предварительная причина смерти футболиста «Локомотива»

Причиной смерти Алексея Ломакина – футболиста молодежной команды «Локомотива» - могло стать переохлаждение. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на осведомленный источник. Это заявление подтверждает выводы первичных экспертиз. Помимо этого, ранее также было установлено, что перед смертью футболист употреблял спиртные напитки.

Тело футболиста было обнаружено 2 декабря на юге Москвы на берегу реки, на улице Борисовские Пруды, напоминает Газета.ру. Алексей Ломакин перестал выходить на связь с родственниками 30 ноября. Позже выяснилось, что спортсмен в компании своего друга употреблял алкоголь, после этого юный футболист пропал. Его приятель не смог вспомнить, где именно они проводили время, подчёркивает Ura.ru.