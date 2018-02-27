Озвучена дата пресс-показа первой серии «Простоквашино»

Пресс-показ первой серии продолжения мультфильма «Трое из Простоквашино» состоится 2 марта. Об этом в эфире НСН рассказала актриса и телеведущая Юлия Меньшова, озвучившая в мультипликационном фильме роль мамы главного героя.

«Пресс-показ будет 2 марта. Это будет показ именно первой серии, она совсем короткая, а дальше будет как-то эта история развиваться», — сказала Меньшова.

Ранее НСН стало известно, какие ещё актёры приняли участие в озвучке продолжения легендарного советского мультика о приключениях троицы из Простоквашино.

Автор сценария «Простоквашино» Эдуард Успенский не одобрил идею новой экранизации, заявив НСН, что «это грабёж», поскольку он не давал прав на постановку продолжения мультфильма. Автор сценария заявил, что намерен судиться с создателями новых серий, если они появятся на экране.