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Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

20 Марта 2019 в 12:01
Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Хоккеист Александр Овечкин встретится с президентом США Дональдом Трампом в белом доме. Американский лидер примет действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команду «Вашингтон Кэпиталз», сообщает RT.

Визит спортсменов назначен на 25 марта. Уточняется, что встречи американского лидера с победителями ведущих национальных чемпионатов уже стали традицией.

Сам капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что узнал о приглашении совсем недавно и отметил, что очень рад такому вниманию со стороны президента.

Ранее НСН сообщало, что Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по числу заброшенных за 10 сезонов шайб.

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