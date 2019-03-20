Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Хоккеист Александр Овечкин встретится с президентом США Дональдом Трампом в белом доме. Американский лидер примет действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команду «Вашингтон Кэпиталз», сообщает RT.

Визит спортсменов назначен на 25 марта. Уточняется, что встречи американского лидера с победителями ведущих национальных чемпионатов уже стали традицией.

Сам капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что узнал о приглашении совсем недавно и отметил, что очень рад такому вниманию со стороны президента.

Ранее НСН сообщало, что Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по числу заброшенных за 10 сезонов шайб.