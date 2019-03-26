Вторник
26 марта
USD 64.5
EUR 72.92
Горячие новости

Овечкин рад был побывать в Белом доме

26 Марта 2019 в 00:15
Овечкин рад был побывать в Белом доме

Заслуженный мастер спорта России Александр Овечкин заявил, что для его команды оказаться в Белом доме — большая честь, а также сообщил о намерении снова выиграть Кубок Стэнли.

Визит в резиденцию президента США приурочен к победе «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2017/18, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что хоккеист и создатель движения «Putin Team» Александр Овечкин стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах главы государства 2018 года. Спортсмен вошёл в третий список доверенных лиц действующего российского лидера.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.