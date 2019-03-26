Овечкин рад был побывать в Белом доме

Заслуженный мастер спорта России Александр Овечкин заявил, что для его команды оказаться в Белом доме — большая честь, а также сообщил о намерении снова выиграть Кубок Стэнли.

Визит в резиденцию президента США приурочен к победе «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2017/18, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что хоккеист и создатель движения «Putin Team» Александр Овечкин стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах главы государства 2018 года. Спортсмен вошёл в третий список доверенных лиц действующего российского лидера.