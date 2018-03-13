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Овечкин после 600-й шайбы в НХЛ стал лучшим игроком дня

13 Марта 2018 в 12:16
Овечкин после 600-й шайбы в НХЛ стал лучшим игроком дня

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), говорится на сайте НХЛ.

В ночь на вторник в матче против «Виннипега» спортсмен забросил 599-ю и 600-ю шайбы в карьере. Они отправлены в сетку в 990 играх в регулярных чемпионатах НХЛ. В результате Овечкин занял 20-е место среди игроков в истории НХЛ, которым удалось достичь этой отметки, пишет RT.

«Вашингтон» одержал победу над «Виннипегом» со счетом 3:2 ОТ. 32-летний Овечкин защищает цвета «Вашингтона» с 2005 года
Второй звездой дня признан голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери, одержавший 400-ю победу в НХЛ, третьей - форвард «Коламбуса» Александр Веннберг, пишет «Газета.ру».

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