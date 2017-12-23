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Овечкин подарит футболку PutinTeam за лучшее новогоднее поздравление для страны

23 Декабря 2017 в 12:18
Овечкин подарит футболку PutinTeam за лучшее новогоднее поздравление для страны

Российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил «новогоднюю эстафету». В своем Instagram он предложил подписчикам принять участие в акции «Поздравь страну». Лучшее поздравление будет отмечено подарком.

Для участия в конкурсе необходимо записать видеопоздравление для всей страны с Новым годом и выложить его в соцсетях с хэштегом #ПоздравьСтрану и #PutinTeam. После этого необходимо отметить трех своих друзей, которым будет передана эстафета.

Автор лучшего поздравления получит шайбу с автографом хоккеиста, а также футболку  фирменной символикой Putin Team.


 

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