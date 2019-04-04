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Ответ Малышевой не удовлетворил врача-остеопата

4 Апреля 2019 в 13:58
Ответ Малышевой не удовлетворил врача-остеопата

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов отреагировал на ответ телеведущей Елены Малышевой на его критику, пишет Газета.ру. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что так и не получил извинений, на которые рассчитывал.

Малышева ответила обидевшемуся на нее главному остеопату РФ
Ранее сообщалось о конфликте между врачом и телеведущей. Его возмутили слова Малышевой в программе «Жить здорово!» об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности, пишет «ФедералПресс». В ответ Малышева отметила в своем аккаунте в соцсети, что реальных профессиональных остеопатов в России крайне мало, и подчеркнула, что программу постдипломной переподготовки врачей по специальности «остеопатия» Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило только 28 сентября 2018 года, уточняет «Свободная Пресса».
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