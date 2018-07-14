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Отставной украинский генерал рассказал о плачевной ситуации с ПВО

14 Июля 2018 в 13:25
Отставной украинский генерал рассказал о плачевной ситуации с ПВО

Противовоздушная оборона Украины находится в плачевном состоянии. Об этом рассказал журналистам генерал-лейтенант запаса ВСУ Дмитрий Уманец.

Он отметил, что большая часть ракет для зенитных ракетных комплексов, которые стоят на вооружении украинской армии, производится в России. Часть ЗРК и вовсе была снята с вооружения. А оставшиеся в наличии комплексы правительство страны «ремонтировать не спешит».

Проблемой стало достать даже порох и ракеты для оставшихся на Украине ЗРК, добавил генерал-лейтенант.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров отмечал, что проблемой вступления Украины в НАТО станет несоответствие существующей в стране военной технике стандартам НАТО, пишет Газета.ру

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