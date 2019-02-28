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Отставного генерал-полковника избили в Москве. Видео

28 Февраля 2019 в 11:57
Отставного генерал-полковника избили в Москве. Видео

Неизвестные напали в центре российской столицы на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова. После избиения он попал в реанимационное отделение Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыкина. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У 65-летнего пострадавшего врачи определили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы и лица. Как рассказал сам Бриндиков, накануне у него вспыхнул дорожный конфликт с двумя неизвестными на Малой Никитской улице, уточняет Газета.ру.

Когда отставной генерал подъехал к одному из зданий, дорогу ему загородила другая машина. Высокопоставленный офицер просигналил с просьбой пропустить, однако это пришлось не по душе водителю иномарки: вместе со своим знакомым они избили военного пенсионера. Телеканал 360 публикует видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала этот инцидент.

Александр Бриндиков - кандидат технических наук и старший научный сотрудник, бывший первый заместитель министра промышленности, науки и технологий РФ, замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса министерства промышленности и энергетики РФ.

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