Отставного генерал-полковника избили в Москве. Видео

Неизвестные напали в центре российской столицы на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова. После избиения он попал в реанимационное отделение Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыкина. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У 65-летнего пострадавшего врачи определили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы и лица. Как рассказал сам Бриндиков, накануне у него вспыхнул дорожный конфликт с двумя неизвестными на Малой Никитской улице, уточняет Газета.ру .

Когда отставной генерал подъехал к одному из зданий, дорогу ему загородила другая машина. Высокопоставленный офицер просигналил с просьбой пропустить, однако это пришлось не по душе водителю иномарки: вместе со своим знакомым они избили военного пенсионера. Телеканал 360 публикует видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала этот инцидент.

Александр Бриндиков - кандидат технических наук и старший научный сотрудник, бывший первый заместитель министра промышленности, науки и технологий РФ, замдиректора департамента оборонно-промышленного комплекса министерства промышленности и энергетики РФ.