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Отравленный «Новичком» британец мечтает выпить вина

23 Июля 2018 в 11:52
Отравленный «Новичком» британец мечтает выпить вина
Газета Sun публикует мини-интервью с 44-летним британцем Чарли Роули, который был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери.

После выписки из больницы, его поместили в отдельную квартиру, где нет ни радио, ни телевизора, ни интернета. Ему лишь позволено смотреть фильмы на DVD.

При этом Роули попытался выйти в магазин за вином, но полиция не позволила ему это сделать. Он признался, что его большое желание выпить и с кем-то пообщаться, потому что «ему очень скучно». При этом медики говорят, что у отравленного нервно-паралитическим веществом наблюдается частичная потеря памяти.

Газета.ру напоминает, что вторая пострадавшая - Дон Стерджесс - в инциденте в Эймсбери, скончалась.

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