Отравленный «Новичком» британец мечтает выпить вина

Газета Sun публикует мини-интервью с 44-летним британцем Чарли Роули, который был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Эймсбери.

После выписки из больницы, его поместили в отдельную квартиру, где нет ни радио, ни телевизора, ни интернета. Ему лишь позволено смотреть фильмы на DVD.

При этом Роули попытался выйти в магазин за вином, но полиция не позволила ему это сделать. Он признался, что его большое желание выпить и с кем-то пообщаться, потому что «ему очень скучно». При этом медики говорят, что у отравленного нервно-паралитическим веществом наблюдается частичная потеря памяти.