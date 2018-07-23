Отравленный «Новичком» британец мечтает выпить вина

После выписки из больницы, его поместили в отдельную квартиру, где нет ни радио, ни телевизора, ни интернета. Ему лишь позволено смотреть фильмы на DVD.
При этом Роули попытался выйти в магазин за вином, но полиция не позволила ему это сделать. Он признался, что его большое желание выпить и с кем-то пообщаться, потому что «ему очень скучно». При этом медики говорят, что у отравленного нервно-паралитическим веществом наблюдается частичная потеря памяти.
Газета.ру напоминает, что вторая пострадавшая - Дон Стерджесс - в инциденте в Эймсбери, скончалась.