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Отпевать некрещеных новорожденных разрешила РПЦ

14 Июля 2018 в 17:27
Отпевать некрещеных новорожденных разрешила РПЦ

Русская православная церковь разрешила священникам отпевать некрещеных младенцев. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Представитель РПЦ отметил, что обстоятельства бывают разные, к примеру, ребенок может появиться на свет мертворожденным или погибнуть в первые часы жизни.

«Конечно, скорбящие родители приходят в храм и просят священников совершить хоть какой-то чин над умершими, ищут собственного утешения», — сказал Волков, слова которого приводит РИА Новости.

Священник отметил, что с богословской стороны понимание состояния души умершего ребенка до конца не определено и по данному вопросу существует несколько точек зрения. Чин отпевания некрещеных младенцев не будет связан с отпущением грехов, потому что грехов у новорожденных нет, а станет «богослужением любви», добавил Волков.

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