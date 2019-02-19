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Отношения Трампа с Путиным назвали «зловещими»

19 Февраля 2019 в 06:56
Отношения Трампа с Путиным назвали «зловещими»
Отношения президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным назвали странными и зловещими. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил аналитик Джеффри Тубин, передает НСН.

«Это не просто лидер какого-то государства. Это Владимир Путин, с кем он [Трамп] хотел делать бизнес и кто помогал ему выиграть выборы. Есть что-то странное и, возможно, зловещее в отношениях президента [США] с Россией», — сказал он.

Отметим, что поводом для дискуссии в эфире американского телеканала стало заявление бывшего исполняющего обязанности главы ФБР Эндрю Маккейба о том, что Трамп предпочел информацию, полученную от Владимира Путина, докладу американских спецслужб по поводу спобности баллистических ракет КНДР достичь американского материка. Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов рассказал НСН, почему американский лидер мог сделать такой выбор.
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