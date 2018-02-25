«Отношения соседские, но сложные». Президент Эстонии рассказала о России

Эстонию окружают разные соседи, с большинством из которых Таллин идет в ногу. Россия в этом плане является «самым сложным соседом». Такую характеристику взаимоотношениям между двумя странами дала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

«У нас есть разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Есть соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идём в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остаётся без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает», - приводит слова Кальюлайд официальный сайт.

Отметим, что название страны она дипломатично не упомянула, пишет RT.

В начале февраля Эстония завершила разметку сухопутной границы с Россией. По предварительным расчетам, модернизация инфраструктуры восточной границы обойдется Эстонии в 197 млн евро, хотя ранее планировалось, что эти работы будут стоить в два с половиной раза дешевле (79 млн евро).