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Отношения между РФ и США разочаровали Пескова

29 Декабря 2017 в 13:41
Отношения между РФ и США разочаровали Пескова

В Кремле назвали главное разочарование года. По версии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, им стало состояние российско-американских отношений. Он подчеркнул, что позиция Вашингтона по отношению к Москве вызывает сожаление.

При этом Россия всё равно ищет отношения, в основу которых лягут взаимное уважение и доверие. Эта позиция касается и диалога с США. Однако, как уточнил Дмитрий Песков, «здесь танго нужно танцевать вдвоём», сообщает «Свободная Пресса».

Напомним, раньше член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков высказал мнение, что ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном будет ещё долго продолжаться.

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