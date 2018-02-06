Вторник
06 февраля
USD 56.63
EUR 70.5
Горячие новости

Отец полковника Дмитрия Захарченко признал вину в растрате

6 Февраля 2018 в 14:06
Отец полковника Дмитрия Захарченко признал вину в растрате

СК РФ завершил расследование дела отца полковника Дмитрия Захарченко. Как сообщает «Коммерсант», Виктор Захарченко признал вину в растрате банковских средств и возместил ущерб.

По словам адвоката другого фигуранта дела (Владимира Корьевкина) Вячеслава Леонтьева, его подзащитный вину не признаёт, отмечает «Газета.ру».

Напомним, что отец полковника Захарченко был арестован по обвинению в растрате в апреле прошлого года. Задержание врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко произошло в сентябре 2016 года, пишет RT. Он подозревается в получении 800 тысяч долларов при содействии генерала МВД, а также сотрудника ФСБ. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.