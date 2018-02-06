Отец полковника Дмитрия Захарченко признал вину в растрате

СК РФ завершил расследование дела отца полковника Дмитрия Захарченко. Как сообщает «Коммерсант», Виктор Захарченко признал вину в растрате банковских средств и возместил ущерб.

По словам адвоката другого фигуранта дела (Владимира Корьевкина) Вячеслава Леонтьева, его подзащитный вину не признаёт, отмечает «Газета.ру».

Напомним, что отец полковника Захарченко был арестован по обвинению в растрате в апреле прошлого года. Задержание врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко произошло в сентябре 2016 года, пишет RT. Он подозревается в получении 800 тысяч долларов при содействии генерала МВД, а также сотрудника ФСБ.