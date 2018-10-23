Отец Мамаева объяснил участие футболиста в драках поздним взрослением

Отец футболиста Павла Мамаева Константин заявил, что спортсмены отрываются по полной в выходные, потому что не успевают взрослеть. Такое мнение он выразил в эфире НТВ.

Мамаев-старший отметил, что юноши с пяти-шести лет живут по графику «тренировки-дом, тренировки-дом, игра». Из-за этого, убеждён отец футболиста, в выходной они отрываются «по полной», сообщает Газета.ру .

Ранее отец Мамаева извинился за поведение сына и участие его драках 8 октября, сообщает Ura.ru .

В свою очередь, футболистов поддержал полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев. На своей странице в Instagram он назвал Александра Кокорина и Павла Мамаева (оба арестованы по делу о драке в московском баре) настоящими профессионалами, поскольку спортсмены даже в СИЗО ежедневно тренируются, пишут Дни.ру .

Ранее криминальный авторитет, по собственному определению - «рэкетир на пенсии», автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» Михаил Орский в эфире НСН пообещал, что ничего плохого с Кокориным и Мамаевым в СИЗО не случится.